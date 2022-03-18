Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по поводу новых деталей о биолабораториях США

Россия запросила на 18 марта экстренное заседание СБ ООН по поводу биолабораторий США на Украине в связи с новыми выявленными деталями, заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя.

«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учётом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале сообщил, что заседание запрошено на 18 марта на 17:00 мск.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.