Посольство России заявило об ущербности политизации властями США экономических проблем

В российском посольстве в Вашингтоне заявили об ущербности политизации Соединёнными Штатами экономических проблем страны. Отмечается, что это подтверждает стремление Вашингтона «зарабатывать политические очки за счёт русофобии».

Как ранее сообщил телеканал Fox Business, чиновники Белого дома принялись подключать популярных блогеров к пропагандисткой кампании по обвинению России в ухудшении энергетической ситуации в США.

«Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счёт русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве также напомнили, что Россия не отказалась от поставок энергоресурсов в США, решение о запрете поставок российских нефти и газа приняла американская администрация.

«Политизация Соединёнными Штатами экономических проблем продемонстрировала свою ущербность, что оборачивается сильнейшим и болезненным ударом по благосостоянию рядовых американцев», — заключили в посольстве.

Американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что цены на бензин в стране будут возрастать.

9 марта сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина обновила исторический максимум, превысив $4,25 за галлон (3,785 литра).

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.