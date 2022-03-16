Посольство России заявило об ущербности политизации властями США экономических проблем
Как ранее сообщил телеканал Fox Business, чиновники Белого дома принялись подключать популярных блогеров к пропагандисткой кампании по обвинению России в ухудшении энергетической ситуации в США.
«Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счёт русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
В ведомстве также напомнили, что Россия не отказалась от поставок энергоресурсов в США, решение о запрете поставок российских нефти и газа приняла американская администрация.
«Политизация Соединёнными Штатами экономических проблем продемонстрировала свою ущербность, что оборачивается сильнейшим и болезненным ударом по благосостоянию рядовых американцев», — заключили в посольстве.
Американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что цены на бензин в стране будут возрастать.
9 марта сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина обновила исторический максимум, превысив $4,25 за галлон (3,785 литра).
Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.
Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.