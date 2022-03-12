Рябков объяснил причину блокировки СМИ на Западе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Запад обрубает информационный поток, в частности СМИ, чтобы не дать распространять альтернативную точку зрения.
Рябков объяснил причину блокировки СМИ на Западе
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«Они обрубают каналы, законопачивают, чтобы не дать никому услышать точку зрения, отличающуюся от их собственной. Они сами себя убедили в том, что это единственно возможный правильный путь. Они лишают других ресурса, чтобы люди сами делали свои выводы», — цитирует его РИА Новости

Ранее администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.

10 марта бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине.

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