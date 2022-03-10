Экс-президент Боливии заявил о подвергающихся цензуре СМИ в Европе

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине.

«Это двойная мораль. Они подвергают (СМИ. — RT) цензуре и при этом говорят о свободе слова. Не могу понять, как отдельные институты Европы, которые провозглашают демократию и свободу слова, теперь затыкают СМИ, которые говорят правду. СМИ, представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны, но СМИ, которые говорят правду, — их подвергают цензуре, их заставляют молчать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

25 февраля стало известно, что департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал прекратить трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг.