Захарова: Запад объявил поход на российские СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

«Запад объявил просто поход на российские СМИ, и этот поход ещё не завершён. Список поражённых в правах и заблокированных медиа пополняется чуть ли не ежечасно. При этом во всех принявших массовый характер случаях неприкрытой, пещерной цензуры, по заведённой не первый год традиции, в качестве предлога для уничтожения российского вещания на Западе и лишения миллионов своих граждан популярных альтернативных источников информации «светочи» демократии, абсолютно не утруждая себя аргументами, объявили российские СМИ разносчиками пропаганды и угрозой своей безопасности», — сказала Захарова.

По её словам, скорость и эффективность реализации попирающих все базовые принципы свободы слова и плюрализма мнений мер однозначно указывает на то, что этот сценарий готовился заранее.

«У наших западных партнёров давно было желание и план вычеркнуть Россию из мирового медиапространства», — заявила она.

Ранее стало известно, что департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии предписал прекратить трансляцию ряда российских и белорусских телеканалов для клиентов ТВ-услуг.