В ООН предложили руководствоваться статьями КБТО для проверки биолабораторий на Украине

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Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу предложила использовать статьи 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) на фоне заявлений о биологических лабораториях на Украине.

Она отметила, что КБТО не предусматривает такого независимого механизма проверки, как, например, в ОЗХО.

«Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц», — цитирует Накамицу РИА Новости.

Так, например, 5 статья предполагает проведение консультаций между странами — участницами конвенции, а 6 статья подразумевает подачу жалобы в Совет безопасности ООН.

Ранее замгенсека ООН заявила, что в организации не осведомлены о биологических программах на Украине.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.

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