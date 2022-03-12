В ООН предложили руководствоваться статьями КБТО для проверки биолабораторий на Украине
Она отметила, что КБТО не предусматривает такого независимого механизма проверки, как, например, в ОЗХО.
«Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц», — цитирует Накамицу РИА Новости.
Так, например, 5 статья предполагает проведение консультаций между странами — участницами конвенции, а 6 статья подразумевает подачу жалобы в Совет безопасности ООН.
Ранее замгенсека ООН заявила, что в организации не осведомлены о биологических программах на Украине.
10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.
При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.