Заместитель Генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в рамках заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого деятельности сети американских биологических лабораторий на Украине, заявила, что организации неизвестно о программах биологического оружия США на Украине.

«ООН неизвестно о каких-либо программах биологического оружия», — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН.

Накамицу подтвердила осведомлённость об утверждениях по поводу военно-биологических программ на Украине.

В свою очередь, российский постпред Василий Небензя заявил, что в распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.