В ООН не осведомлены о биологических программах на Украине

Короткая ссылка
Заместитель Генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в рамках заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого деятельности сети американских биологических лабораторий на Украине, заявила, что организации неизвестно о программах биологического оружия США на Украине.
В ООН не осведомлены о биологических программах на Украине
  • AP

«ООН неизвестно о каких-либо программах биологического оружия», — заявила она на заседании Совета Безопасности ООН.

Накамицу подтвердила осведомлённость об утверждениях по поводу военно-биологических программ на Украине.

В свою очередь, российский постпред Василий Небензя заявил, что в распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть из 30 биолабораторий, в которых занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить