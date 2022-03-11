В Госдепе опровергли данные об управлении биолабораториями на Украине со стороны США

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не владеют биологическими лабораториями на Украине и не управляют этими объектами.

«Буду предельно ясен: власти США не владеют и не управляют биологическими лабораториями на Украине. И точка», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

При этом он признал, что американские эксперты «иногда помогали Украине с вопросами, касающимися безопасности лабораторий».

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Российская сторона запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.