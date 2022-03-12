В Минздраве США заявили о потенциальных угрозах кибератак со стороны России

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Юлия Гуреева
Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило отчёт о потенциальных угрозах в киберпространстве, связанных с конфликтом на Украине. По мнению специалистов, опасность для американского сектора здравоохранения могут представлять хакеры, которым приписывается связь с Россией и Белоруссией. С документом ознакомился RT.
В Минздраве США заявили о потенциальных угрозах кибератак со стороны России
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По словам сотрудников министерства, потенциальную угрозу сфере здравоохранения США могут представлять организации, «связанные с российскими и белорусскими властями», а также киберпреступники, находящиеся на территории России и соседних стран.

При этом в документе подчёркивается, что Россия уже несколько десятилетий является одной из сильнейших кибердержав в мире.

«Считается, что поддерживаемые российским государством субъекты стоят за наиболее сложными кибератаками, о которых сообщалось публично. Конкретнее известно, что для достижения своих геополитических целей они нацеливаются на критически значимую инфраструктуру противника», — убеждены в ведомстве.

Как отмечается, на момент публикации отчёта американские специалисты не зафиксировали конкретных киберугроз, однако предполагается, что в случае кибератак в рамках украинского кризиса два варианта вредоносного программного обеспечения — HermeticWiper и WhisperGate — могут оказать влияние на сектор здравоохранения США.

В середине февраля в администрации американского президента сообщили о возможной причастности Москвы к кибератакам на Украину. Российская сторона категорически отвергла подобные обвинения, подчеркнув их безосновательность. В посольстве России в Соединённых Штатах назвали заявление Вашингтона «откровенно антироссийским».

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