В Белом доме заявили о возможной причастности России к кибератакам на Украину

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Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила о возможной причастности России к кибератакам на Украину.
В Белом доме заявили о возможной причастности России к кибератакам на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Issaro Prakalung / EyeEm

По её словам, американское правительство считает, что российские хакеры могли совершить кибератаки на украинское правительство, в том числе на военные и иные критически важные сети.

«Мы считаем, что российские власти несут ответственность за масштабные атаки на украинские банки на этой неделе», — цитирует её ТАСС.

15 февраля в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщили об атаках на сайты Минобороны и вооружённых сил страны, а также на ресурсы ПриватБанка и Ощадбанка.

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам, в том числе на украинские правительственные ресурсы.

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