В США обвинили Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцин от COVID-19

Министерство юстиции США опубликовало финансовый отчёт за 2021 финансовый год, в котором, помимо прочего, уделяется внимание киберугрозам. В документе утверждается, что ряд стран, включая Россию, якобы пытались совершить кибератаки на американские разработки вакцин от коронавируса. С текстом отчёта ознакомился RT.

«Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19», — утверждается в документе.

В ведомстве также считают, что эти страны якобы «компрометировали американские сети и цепочки поставок, крали интеллектуальную собственность и сеяли рознь с целью подрыва демократии». В Минюсте добавили, что расширяющийся круг киберсубъектов создаёт всё более значительную угрозу национальной, экономической и личной безопасности.

Конкретных фактов, которые подкрепляли бы обвинения в адрес России и других стран, в документе не представлено.

Комментируя эту публикацию, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT констатировал, что Соединённые Штаты продолжают продвигать политику сдерживания России даже на фоне пандемии COVID-19.

«Пандемия коронавируса не сплотила народы мира. Геополитика, претензии Запада на доминирование никуда не исчезли. Мы наблюдаем конкуренцию за политическое влияние и прибыль фармкомпаний, а также продолжение политики по сдерживанию России», — сказал он.

Заявления о кибератаках на американские исследования звучали и ранее. В 2020 году занимавший пост директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Москву, Пекин и Тегеран в попытках помешать Соединённым Штатам получить вакцину от COVID-19.

Напомним, что 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». А в мае 2021-го Владимир Путин заявил о готовности властей снять патентную защиту с отечественных вакцин, чтобы их могли применять по всему миру. По его словам, в сложившейся ситуации необходимо думать не об извлечении максимальной прибыли, а о безопасности людей.