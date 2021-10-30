В США подняли вопрос о защите сельскохозяйственного сектора от кибератак из-за «российских хакеров»

Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст направили письмо министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, в котором заявили о необходимости обеспечить кибербезопасноть сельскохозяйственного сектора страны. Поводом для этого послужили недавние атаки хакеров, якобы связанных с Россией. С текстом обращения ознакомился RT.

В своём письме сенаторы попросили Майоркаса объяснить, как министерство внутренней безопасности США интегрирует сельскохозяйственный сектор в свою подготовку к будущим кибератакам.

«Мы обеспокоены растущим числом вымогательских хакерских атак на сельскохозяйственный сектор нашей страны. Этот сектор входит в число 16 важнейших инфраструктурных отраслей, однако исторически недополучает от государства поддержки в области обеспечения кибербезопасности», — говорится в обращении.

По словам сенаторов, базирующаяся в штате Айова зерновая компания NEW Cooperative недавно подверглась атаке «российской преступной кибергруппировки» BlackMatter. Хакеры завладели контролем над системами компании и потребовали $5,9 млн. Нападению подверглись системы, контролирующие расписание полива культур и кормления скота, а также распределение материально-технических запасов, отмечают Грассли и Эрнст.

Они также заявили, что ещё одна «связанная с Россией» группировка REvil в июле атаковала поставщика программного обеспечения Kaseya, в результате чего пострадали тысячи организаций, включая сеть продуктовых магазинов.

По словам парламентариев, эти же хакеры вмешались в работу мясоперерабатывающей компания JBS, что привело в к временному закрытию девяти мясокомбинатов в США.

Кроме того, кибератака была совершена на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. В мае её работа остановилась на 11 дней. По мнению политиков, «кажется очевидным», что за атаками на Colonial Pipeline и NEW Cooperative стоит одна и та же «российская группировка», действующая под разными именами.

Никаких доказательств, подтверждающих причастность России к перечисленным событиям, в письме сенаторов не предоставляется.

Как отметил в разговоре с RT исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в США уже сложилась договорённость обвинять в любых кибератаках Россию и Китай, не утруждаясь предоставлять факты.



«В Штатах нет сомнений, что Россия якобы осуществляет в киберпространстве некое действие, политическое влияние или кибератаки на американские предприятия. Есть абсолютной консенсус, что Россия, а также Китай это делают. В связи с этим в Вашингтоне говорят о необходимости «наращивать безопасность», причём не только в отношении компьютерных систем, связанных с обороной, и партийной инфраструктуры, но теперь и сельского хозяйства», — пояснил аналитик.

Ранее американский телеканал NBC сообщил об атаке на американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), к которой якобы причастны российский хакеры.