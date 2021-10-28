NBC: Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров якобы из России

На американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) была совершена кибернетическая атака якобы российских хакеров. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как информирует телеканал, группа хакеров под наименованием Grief обнародовала 13 файлов на своих ресурсах и заявила, что взломала NRA.

В настоящее время злоумышленники угрожают опубликовать больше файлов, если ассоциация не выплатит выкуп.

Эксперты по кибербезопасности предполагают, что Grief — это попытка ребрендинга группы хакеров, ранее известной как Evil Corp.

В США считают, что данная группировка связана с Россией.

В NRA пока никак не комментируют инцидент.

Ранее CNN заявил об атаках «российских хакеров» на правительственные сайты США.