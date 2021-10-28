NBC: Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров якобы из России
- Reuters
Как информирует телеканал, группа хакеров под наименованием Grief обнародовала 13 файлов на своих ресурсах и заявила, что взломала NRA.
В настоящее время злоумышленники угрожают опубликовать больше файлов, если ассоциация не выплатит выкуп.
Эксперты по кибербезопасности предполагают, что Grief — это попытка ребрендинга группы хакеров, ранее известной как Evil Corp.
В США считают, что данная группировка связана с Россией.
В NRA пока никак не комментируют инцидент.
Ранее CNN заявил об атаках «российских хакеров» на правительственные сайты США.