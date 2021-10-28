NBC: Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров якобы из России

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На американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) была совершена кибернетическая атака якобы российских хакеров. Об этом сообщает телеканал NBC.
NBC: Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров якобы из России
  • Reuters

Как информирует телеканал, группа хакеров под наименованием Grief обнародовала 13 файлов на своих ресурсах и заявила, что взломала NRA.

В настоящее время злоумышленники угрожают опубликовать больше файлов, если ассоциация не выплатит выкуп.

Эксперты по кибербезопасности предполагают, что Grief — это попытка ребрендинга группы хакеров, ранее известной как Evil Corp.

В США считают, что данная группировка связана с Россией.

В NRA пока никак не комментируют инцидент.

Ранее CNN заявил об атаках «российских хакеров» на правительственные сайты США.

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