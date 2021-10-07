CNN заявил об атаках российских хакеров на правительственные сайты США

Короткая ссылка
Российские хакеры в последние месяцы 2021 года якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, информирует CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности.
CNN заявил об атаках российских хакеров на правительственные сайты США
  • Reuters

«Группа создала угрозу для нескольких госструктур, организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами, и поставщиков технологий, которые предоставляют прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», — передаёт Интерфакс сообщение старшего вице-президента и технический директор фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльза Кармакала.

Отмечается, что в данных действиях подозревается группировка хакеров, которая якобы причастна к кибератакам на правительственные структуры США в прошлом году.

Кармакал заявил, что федеральные агентства США отслеживают последние действия «российских хакеров».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов ответил на обвинения в адрес России в хакерских атаках на США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить