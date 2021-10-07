CNN заявил об атаках российских хакеров на правительственные сайты США

Российские хакеры в последние месяцы 2021 года якобы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, информирует CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности.

«Группа создала угрозу для нескольких госструктур, организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами, и поставщиков технологий, которые предоставляют прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», — передаёт Интерфакс сообщение старшего вице-президента и технический директор фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльза Кармакала.

Отмечается, что в данных действиях подозревается группировка хакеров, которая якобы причастна к кибератакам на правительственные структуры США в прошлом году.

Кармакал заявил, что федеральные агентства США отслеживают последние действия «российских хакеров».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов ответил на обвинения в адрес России в хакерских атаках на США.