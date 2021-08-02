Антонов ответил на обвинения в адрес России в хакерских атаках на США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал многочисленные обвинения со стороны Соединённых Штатов в адрес России в совершении хакерских атак.

В интервью The National Interest он отметил, что практически каждый день в Москве сталкиваются с материалами СМИ о хакерских атаках на США, которые якобы совершаются с территории России.

«Доказательств нет. Такие вопросы должны поднимать не журналисты, а профессионалы. Американские коллеги, если они об этом попросят, могут рассчитывать на быструю и высокоуровневую помощь с российской стороны», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что США оставили без внимания запросы Москвы о кибератаках. По словам посла, в 2020 году их было 45, а в первом полугодии 2021 года — 35.

Глава Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что в США будут принимать меры против киберпреступников на территории других стран, в том числе России. По его словам, более 20 стран поддержали версию США о якобы причастности Москвы к недавней хакерской атаке на SolarWinds.