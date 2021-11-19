Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о «силовой вакцинной дипломатии» России

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио выступил на заседании сенатского комитета по международным отношениям, где он высказался о «силовой вакцинной дипломатии» Китая и России в Западном полушарии.

«И Кремль, и Коммунистическая партия Китая ведут масштабную пропагандистскую кампанию по всему миру, цель которой — дискредитация американских вакцин (в особенности разработанных компаниями Moderna и Pfizer) и продвижение своих собственных. Какие действия мы предпринимаем в этом регионе?» — заявил он.

Рубио высказал мнение, что основная проблема связана с коммуникацией, каналами распространения информации.

«К сожалению, мы видим, как выросла аудитория испаноязычного канала RT Spanish, и это ещё один серьёзный вызов для нас в этом регионе. Что конкретно мы сегодня делаем, чтобы положить конец этой кампании по дезинформации в отношении вакцин, которая нацелена на Латинскую Америку?» — подчеркнул сенатор.

В августе российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на Западе отказываются признавать способность российских учёных помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества благодаря отечественным вакцинам от коронавируса.

По словам Антонова, Россия продолжает сталкиваться с «двойными стандартами».

Российский дипломат напомнил, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от «Спутника V».