Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о «силовой вакцинной дипломатии» России
- AP
«И Кремль, и Коммунистическая партия Китая ведут масштабную пропагандистскую кампанию по всему миру, цель которой — дискредитация американских вакцин (в особенности разработанных компаниями Moderna и Pfizer) и продвижение своих собственных. Какие действия мы предпринимаем в этом регионе?» — заявил он.
Рубио высказал мнение, что основная проблема связана с коммуникацией, каналами распространения информации.
«К сожалению, мы видим, как выросла аудитория испаноязычного канала RT Spanish, и это ещё один серьёзный вызов для нас в этом регионе. Что конкретно мы сегодня делаем, чтобы положить конец этой кампании по дезинформации в отношении вакцин, которая нацелена на Латинскую Америку?» — подчеркнул сенатор.
В августе российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на Западе отказываются признавать способность российских учёных помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества благодаря отечественным вакцинам от коронавируса.
По словам Антонова, Россия продолжает сталкиваться с «двойными стандартами».
Российский дипломат напомнил, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от «Спутника V».