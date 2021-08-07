Антонов рассказал о «двойных стандартах» Запада в отношении вакцин от COVID-19

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что на Западе отказываются признавать способность российских учёных помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества благодаря отечественным вакцинам от коронавируса.

Так он прокомментировал готовность зарубежных партнёров России принять отечественную вакцину от COVID-19 «Спутник V».

По словам Антонова, с рядом стран в этом вопросе уже налажено совместное производство, однако Россия продолжает сталкиваться с «двойными стандартами».

«Запад отказывается признать, что наработки наших учёных способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — сказал он.

Российский дипломат напомнил, что в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от «Спутника V».

«В этой связи подчеркнём: там, где речь идёт о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике. Призываем партнёров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», — заключил Антонов.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил, что ведомство ведёт в различных форматах консультации с представителями ЕС о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса на взаимной основе.