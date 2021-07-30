Россия и ЕС ведут консультации о взаимном признании COVID-сертификатов
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«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведёт Минздрав», — сообщил министр Интерфаксу.
По его словам, делать заявления о каких-то окончательных договорённостях преждевременно.
В начале июля в Минздраве России заявили, что получили письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готовы к его обсуждению.