Россия и ЕС ведут консультации о взаимном признании COVID-сертификатов

Минздрав России ведёт в различных форматах консультации с представителями ЕС о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса на взаимной основе, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведёт Минздрав», — сообщил министр Интерфаксу.

По его словам, делать заявления о каких-то окончательных договорённостях преждевременно.

В начале июля в Минздраве России заявили, что получили письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готовы к его обсуждению.