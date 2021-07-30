Россия и ЕС ведут консультации о взаимном признании COVID-сертификатов

Короткая ссылка
Минздрав России ведёт в различных форматах консультации с представителями ЕС о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса на взаимной основе, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Россия и ЕС ведут консультации о взаимном признании COVID-сертификатов
  • © РИА Новости

«Консультации идут как с рядом стран ЕС, так и в целом с Евросоюзом как с объединением. Они носят технический характер, их ведёт Минздрав», — сообщил министр Интерфаксу.

По его словам, делать заявления о каких-то окончательных договорённостях преждевременно.

В начале июля в Минздраве России заявили, что получили письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готовы к его обсуждению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить