Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации
- РИА Новости
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«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — приводит его слова ТАСС.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.
1 июля сообщалось, что в странах Европейского союза создано более 200 млн сертификатов, которые должны обеспечить облегчение свободы передвижения внутри блока.