Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации

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RT
Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.

1 июля сообщалось, что в странах Европейского союза создано более 200 млн сертификатов, которые должны обеспечить облегчение свободы передвижения внутри блока.

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