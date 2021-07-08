Минздрав готов обсуждать с ЕС взаимное признание сертификатов вакцинации

Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.

1 июля сообщалось, что в странах Европейского союза создано более 200 млн сертификатов, которые должны обеспечить облегчение свободы передвижения внутри блока.