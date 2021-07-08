ЕС предложил России обсудить признание сертификатов о вакцинации

Евросоюз предложил Минздраву России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

По его словам, «необходимо найти решение» для ситуации с сертификатами.

Он рассказал, что «в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза».

Также Эдерер сообщил о действии закона, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами».

«В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли Россия в таком процессе», — цитирует его ТАСС.

Также Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.