Посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.

«Я категорически против идеи, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств.

«Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчёты, их представили российским властям... Процесс идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — отметил Эдерер.

Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.