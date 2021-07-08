Посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин

Короткая ссылка
Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.
Посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин
  • Reuters

«Я категорически против идеи, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств.

«Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчёты, их представили российским властям... Процесс идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — отметил Эдерер.

Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить