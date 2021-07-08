Посол ЕС в России выступил против политизации признания вакцин
- Reuters
«Я категорически против идеи, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств.
«Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчёты, их представили российским властям... Процесс идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — отметил Эдерер.
Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.