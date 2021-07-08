МИД Франции призвал граждан не ехать в отпуск в Испанию и Португалию

Госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон в эфире France 2 заявил, что МИД призывает своих граждан не планировать отдых в Испании и Португалии из-за высокого уровня распространения коронавируса в этих странах.

«Мы призываем французов, которые ещё не запланировали свой отпуск, избегать поездок в Испанию и Португалию... Лучше останьтесь во Франции или выберите другую страну, так как в этих странах ситуация вызывает серьёзное беспокойство, особенно в Португалии», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Испания и Португалия слишком рано начали пускать к себе туристов.

Также Бон заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.