Во Франции призвали Евросоюз не признавать вакцины из России и Китая
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Он отметил, что необходимо, чтобы во Францию был разрешён доступ к вакцинам «в действенности которых мы уверены».
«В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — приводит ТАСС слова Бона.
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле в странах ЕС будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослых жителей.