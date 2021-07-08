Во Франции призвали Евросоюз не признавать вакцины из России и Китая

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.
Во Франции призвали Евросоюз не признавать вакцины из России и Китая
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Он отметил, что необходимо, чтобы во Францию был разрешён доступ к вакцинам «в действенности которых мы уверены».

«В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — приводит ТАСС слова Бона.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле в странах ЕС будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослых жителей.

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