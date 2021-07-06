ЕС в июле планирует обеспечить вакцинацию от коронавируса 70% взрослых

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле в странах ЕС будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослых жителей.

«Я уверена, что мы достигнем нашей цели — распространить достаточное количество доз (препаратов от COVID-19. — RT), чтобы вакцинировать 70% взрослых в этом месяце», — написала она в Twitter.

При этом она призвала не ослаблять усилия по борьбе с коронавирусом.

«Следующие шесть месяцев мы будем укреплять наши успехи в борьбе против COVID-19 и ускорим процесс восстановления», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее она заявила, что в ЕС возможен рост случаев COVID-19 из-за штамма «дельта».