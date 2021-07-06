ЕС в июле планирует обеспечить вакцинацию от коронавируса 70% взрослых

Короткая ссылка
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле в странах ЕС будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослых жителей.
ЕС в июле планирует обеспечить вакцинацию от коронавируса 70% взрослых
  • РИА Новости

«Я уверена, что мы достигнем нашей цели — распространить достаточное количество доз (препаратов от COVID-19. — RT), чтобы вакцинировать 70% взрослых в этом месяце», — написала она в Twitter.

При этом она призвала не ослаблять усилия по борьбе с коронавирусом.

«Следующие шесть месяцев мы будем укреплять наши успехи в борьбе против COVID-19 и ускорим процесс восстановления», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее она заявила, что в ЕС возможен рост случаев COVID-19 из-за штамма «дельта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить