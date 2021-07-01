В странах ЕС создано более 200 млн сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
«В марте мы пообещали создать общеевропейскую систему для облегчения безопасных поездок по ЕС к летним каникулам. Теперь мы можем подтвердить, что система цифровых сертификатов ЕС COVID-19 запущена и работает. Уже сгенерировано более 200 млн сертификатов», — приводит ТАСС сообщение Еврокомиссии.
Система выдачи европейских сертификатов о вакцинации официально вступила в силу 1 июля во всех 27 странах сообщества.
Они предназначены для упрощения перемещения граждан внутри ЕС. Документ выдаётся в электронном виде и имеет QR-код.
Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в Европе число заболевших коронавирусом выросло из-за ослабления ограничений.