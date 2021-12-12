В ЕП обвинили Россию и Китай в осуществлении «кибератак» против ЕС

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Ксения Калинкина
Депутат Европарламента от Дании Мортен Лёккегор заявил, что Россия и Китай якобы стоят за «кибератаками» против ЕС. Кроме того, политик поднял вопрос о возможности введения санкций в отношении «не входящих в состав Европейского союза государств» за подобные действия. Свою позицию он объяснил в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.
В ЕП обвинили Россию и Китай в осуществлении «кибератак» против ЕС
  • AP

«В последние годы мы видели доказательства того, что такие страны, как Россия и Китай, осуществляли или финансировали кибератаки против государств — членов ЕС или учреждений ЕС», — отметил Лёккегор. 

В частности, евродепутат напомнил о случае, произошедшем несколько лет назад, когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель якобы «указала на доказательства, подтверждающие причастность Москвы» к кибератаке против парламента ФРГ. 

Наряду с этим Лёккегор упомянул, что в начале октября в ЕП прошла сессия, в ходе которой обсуждалась возможность выработки в Евросоюзе коллективных контрмер, направленных на борьбу с подобного рода атаками из-за рубежа. 

На этом фоне он поинтересовался, какие новые меры по предотвращению «поддерживаемых государством кибератак со стороны России или Китая» ЕК планирует предложить в ближайшем будущем. 

«Рассматривает ли комиссия вопрос о том, чтобы предложить государствам — членам ЕС новые возможности для введения коллективных санкций и коллективных контрмер в отношении не входящих в ЕС стран, которые осуществляют или финансируют кибератаки против учреждений ЕС или государств — членов ЕС?» — также спросил Лёккегор.

Летом бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выразил мнение, что Москва якобы представляет «повышенную угрозу» в сфере киберпространства.

В своей речи Эванина также упомянул и действия Пекина. 

Отметим, что российские официальные лица последовательно отвергают подобные заявления со стороны западных партнёров. Ранее в Москве называли подобные обвинения несостоятельными.

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