Посольство России в США отвергло причастность Москвы к кибератакам на Украине
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«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
2⃣ Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что 🇷🇺 не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве.— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) February 19, 2022
Заявления о причастности России к кибератакам названы «откровенно антироссийскими».
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила о возможной причастности России к кибератакам на Украину.