Посольство России в США отвергло причастность Москвы к кибератакам на Украине

Россия не имеет отношения к кибератакам на банки Украины, заявили в российском посольстве в США.

«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации (США) и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

2⃣ Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что 🇷🇺 не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) February 19, 2022

Заявления о причастности России к кибератакам названы «откровенно антироссийскими».

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила о возможной причастности России к кибератакам на Украину.