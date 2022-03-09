Нуланд заявила о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что нейтральная позиция КНР по ситуации на Украине неприемлема.

«Я думаю, вы знаете, что канцлер (Германии Олаф. — RT) Шольц и президент (Франции Эммануэль) Макрон говорили сегодня с (председателем КНР) Си Цзиньпином, чтобы убедить китайцев в том, что нейтралитет здесь не вариант», — цитирует Нуланд РИА Новости.

По её словам, у властей Китая есть возможность сыграть в урегулировании ситуации на Украине «лидирующую роль».

Ранее стало известно о переговорах Си Цзиньпина с Макроном и Шольцем.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Украине и выразил сожаление относительно военных действий на территории континента.