Нуланд заявила о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что нейтральная позиция КНР по ситуации на Украине неприемлема.

«Я думаю, вы знаете, что канцлер (Германии Олаф. — RT) Шольц и президент (Франции Эммануэль) Макрон говорили сегодня с (председателем КНР) Си Цзиньпином, чтобы убедить китайцев в том, что нейтралитет здесь не вариант», — цитирует Нуланд РИА Новости.

По её словам, у властей Китая есть возможность сыграть в урегулировании ситуации на Украине «лидирующую роль».

Ранее стало известно о переговорах Си Цзиньпина с Макроном и Шольцем.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на Украине и выразил сожаление относительно военных действий на территории континента.

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