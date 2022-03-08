Си Цзиньпин обсудил Украину с Макроном и Шольцем

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Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Си Цзиньпин обсудил Украину с Макроном и Шольцем
  • AP
  • © Benoit Tessier

Как сообщает Центральное телевидение Китая, китайский лидер в диалоге с коллегами заявил о необходимости учитывать озабоченность в сфере безопасности всех стран.

«Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьёзно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».

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