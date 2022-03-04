Власти Японии заявили о продаже 7,5 млн баррелей нефти для стабилизации цен

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Власти Японии приняли решение продать 7,5 млн баррелей нефти из национальных запасов в целях стабилизации цен на энергоносители. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Принято решение продать 7,5 млн баррелей нефти», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.

Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

При этом Соединённые Штаты не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на мировом энергетическом рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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