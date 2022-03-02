Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва

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Президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении американского Минэнерго.

«Президент Байден уполномочил меня взять на себя первоначальное обязательство... выделить из стратегического... резерва (США. — RT) 30 млн баррелей нефти. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия», — приводятся в заявлении слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Всего США и 30 других стран — членов Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить из стратегических резервов 60 млн баррелей нефти.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду, что американские санкции окажут деструктивное воздействие на экономику России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями со стороны США и примкнувших к ним государств.

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