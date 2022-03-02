В Минфине США заявили о деструктивном воздействии санкций на экономику России

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Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду, что американские санкции окажут деструктивное воздействие на экономику России.

«Наши коллективные усилия привели к тому, что крупнейшие финансовые и экономические центры действовали согласованно, чтобы перекрыть (президенту России. — RT) Владимиру Путину доступ к мировой экономике, в том числе к международному капиталу. Мы ожидаем, что эти усилия окажут деструктивное воздействие на экономику России и подорвут способность российского правительства финансировать вторжение», — приводит её слова ТАСС.

Йеллен также заявила, что США и их партнёры готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. 

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о готовности властей США смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине.

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