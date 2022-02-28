В США сообщили о готовности смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине

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США готовы смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдёт, меры будут соответствующим образом откалиброваны», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Прайс отметил, что санкции не являются самоцелью, а средством достижения цели — прекращения конфликта.

Представитель Госдепа добавил, что американская сторона хочет видеть деэскалацию.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это решение недальновидным и абсурдным с точки зрения решения проблем.

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