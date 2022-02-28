В США сообщили о готовности смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине
«Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдёт, меры будут соответствующим образом откалиброваны», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
Прайс отметил, что санкции не являются самоцелью, а средством достижения цели — прекращения конфликта.
Представитель Госдепа добавил, что американская сторона хочет видеть деэскалацию.
Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это решение недальновидным и абсурдным с точки зрения решения проблем.