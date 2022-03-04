Псаки: США не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на энергетическом рынке
«У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении глобальных поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение», — цитирует Псаки ТАСС.
По её словам, власти США «предпринимают шаги по понижению статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов».
Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.
В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».