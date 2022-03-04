Псаки: США не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на энергетическом рынке

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Соединённые Штаты не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на мировом энергетическом рынке. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении глобальных поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение», — цитирует Псаки ТАСС.

По её словам, власти США «предпринимают шаги по понижению статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов».

Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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