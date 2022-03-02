США объявили об экспортных ограничениях на технологии по нефтедобыче для России

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Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.
США объявили об экспортных ограничениях на технологии по нефтедобыче для России
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Министерство торговли США посредством контроля за экспортом оборудования для добычи нефти и газа «введёт ограничения на экспорт технологий, которые могли бы поддержать нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе».

При этом в Белом доме заявили, что США и их союзники сильно заинтересованы в том, чтобы «со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов».

В сообщении утверждается, что данные действия «помогут достичь этой цели».

Также в Белом доме заявили, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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