Глава МИД Украины Кулеба встретился с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
- AP
«Мы не будем поддаваться провокациям, которые устраивает Россия», — приводит РИА Новости слова Кулебы.
При этом он добавил, что «если выбора не останется», то они намерены сражаться.
Ранее Кулеба сказал, что отношения между Киевом и Москвой «опустились ниже дна».
Также он заявил о поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.
По словам Кулебы, Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.