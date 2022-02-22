Глава МИД Украины Кулеба встретился с главой Пентагона Остином в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Украина полагается на дипломатию и не поддаётся на «провокации» России, но в случае необходимости «будет сражаться».

«Мы не будем поддаваться провокациям, которые устраивает Россия», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

При этом он добавил, что «если выбора не останется», то они намерены сражаться.

Ранее Кулеба сказал, что отношения между Киевом и Москвой «опустились ниже дна».

Также он заявил о поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.

По словам Кулебы, Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни продолжат военные поставки на Украину.