Кулеба: отношения между Украиной и Россией опустились ниже дна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что отношения между Киевом и Москвой «опустились ниже дна».

Трансляция брифинга велась на странице в Facebook.

«Наши отношения с Россией были на дне. Теперь они опустились ниже дна», — заявил он.

Также Кулеба заявил о своей поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.