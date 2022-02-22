Кулеба: отношения между Украиной и Россией опустились ниже дна

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что отношения между Киевом и Москвой «опустились ниже дна».
Кулеба: отношения между Украиной и Россией опустились ниже дна
  • Gettyimages.ru

Трансляция брифинга велась на странице в Facebook.

«Наши отношения с Россией были на дне. Теперь они опустились ниже дна», — заявил он. 

Также Кулеба заявил о своей поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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