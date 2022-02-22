Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года».

Трансляция брифинга ведётся в Facebook украинского МИД.

По его словам, Украина «поднимет весь мир».

«И уверяю вас, что повторения 2014 года, когда реакция мира была слишком запоздалой и слабой и всегда на шаг позади Российской Федерации, не повторится», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба утверждает, что Украина «не допустит повторения трагедии 2014 года» и намерена сделать это дипломатическим путём.

Также Кулеба призвал Евросоюз «забрать Украину к себе».