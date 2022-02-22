Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года»

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года».
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не допустит «повторения трагедии 2014 года»
  • Gettyimages.ru

Трансляция брифинга ведётся в Facebook украинского МИД.

По его словам, Украина «поднимет весь мир».

«И уверяю вас, что повторения 2014 года, когда реакция мира была слишком запоздалой и слабой и всегда на шаг позади Российской Федерации, не повторится», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба утверждает, что Украина «не допустит повторения трагедии 2014 года» и намерена сделать это дипломатическим путём.

Также Кулеба призвал Евросоюз «забрать Украину к себе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить