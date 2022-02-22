Глава МИД Кулеба призвал Евросоюз «забрать Украину к себе»

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лучшее, что может сделать Евросоюз в нынешней ситуации, — это «забрать Украину к себе».
Глава МИД Кулеба призвал Евросоюз «забрать Украину к себе»
  • AP

Трансляция брифинга ведётся в Facebook украинского МИД.

По его словам, он призвал ЕС неотложно отбросить все сомнения, сдержанности и скептицизм некоторых европейских стран и предоставить Украине обещание о будущем членстве в ЕС. Кулеба утверждает, что «время для этого наступило».

«На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину к себе», — сказал Кулеба.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС, несмотря на готовность к санкциям, продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины.

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