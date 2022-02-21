В МИД России призвали США к ответственному поведению после сообщений о возможных терактах

В МИД России призвали Соединённые Штаты проявлять более ответственное и профессиональное отношение к служебным обязанностям после сообщений посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в крупных российских городах.

«Вызывает глубокое недоумение неуёмное желание Вашингтона нагнетать, особенно в текущих условиях, обстановку, вбрасывать непроверенную информацию по столь чувствительным вопросам. Рассчитываем на ответственное и профессиональное отношение американских дипломатов к своим служебным обязанностям», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство не получало и не нашло подтверждений сообщения посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в крупных российских городах.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

Позднее пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что дипмиссия опубликовала предупреждение о возможных «терактах» в крупных российских городах из соображений безопасности на фоне сообщений СМИ о волнах «минирования».