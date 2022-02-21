МИД России запросило у США объяснений касательно сообщений о возможных терактах в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с публикацией на сайте посольства США в Москве предупреждения о возможных терактах в России.

«Соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали?», — адресовала она в своём Telegram-канале вопрос к посольству США в России.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

В посольстве также предупредили об «угрозах терактов» в районах «вдоль границы России с Украиной».

До этого корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».