МИД России запросило у США объяснений касательно сообщений о возможных терактах в России
«Соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали?», — адресовала она в своём Telegram-канале вопрос к посольству США в России.
Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
В посольстве также предупредили об «угрозах терактов» в районах «вдоль границы России с Украиной».
До этого корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.
20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.
В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».