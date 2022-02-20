В посольстве США предупредили своих граждан о «рисках терактов» в России
Соответствующая информация приводится на сайте диппредставительства.
«По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
В посольстве также предупредили об «угрозах терактов» в районах «вдоль границы России с Украиной».
Ранее корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.
20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.
В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».