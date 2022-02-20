В посольстве США предупредили своих граждан о «рисках терактов» в России

Посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Соответствующая информация приводится на сайте диппредставительства.

«По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

В посольстве также предупредили об «угрозах терактов» в районах «вдоль границы России с Украиной».

Ранее корреспондент телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.

20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

В МИД отметили, что «многодневный марафон информационного террора» вписывается «в русло традиционной политики Запада».