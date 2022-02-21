В посольстве США объяснили публикацию предупреждения о «возможных терактах» в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что дипмиссия опубликовала предупреждение о возможных «терактах» в крупных российских городах из соображений безопасности на фоне сообщений СМИ о волнах «минирования».

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах», — приводит РИА Новости его слова.

Ребхольц добавил, что наиболее ответственной задачей Госдепа является обеспечение безопасности американских граждан за границей.

«Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — отметил дипломат.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой.