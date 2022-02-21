В посольстве США объяснили публикацию предупреждения о «возможных терактах» в России
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«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах», — приводит РИА Новости его слова.
Ребхольц добавил, что наиболее ответственной задачей Госдепа является обеспечение безопасности американских граждан за границей.
«Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — отметил дипломат.
Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой.