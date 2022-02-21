Песков назвал необычным заявление посольства США в Москве о «возможных терактах» в России

Заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой, Кремль разбирается, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб», — сказал он.

Песков добавил, что ему неизвестно о том, что такие сигналы были.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

21 февраля в ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения.