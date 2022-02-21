Песков назвал необычным заявление посольства США в Москве о «возможных терактах» в России
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«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб», — сказал он.
Песков добавил, что ему неизвестно о том, что такие сигналы были.
Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.
21 февраля в ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения.