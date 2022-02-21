Песков назвал необычным заявление посольства США в Москве о «возможных терактах» в России

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Заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой, Кремль разбирается, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал необычным заявление посольства США в Москве о «возможных терактах» в России
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«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб»,  — сказал он.

Песков добавил, что ему неизвестно о том, что такие сигналы были.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

21 февраля в ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения.

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