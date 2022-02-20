«С применением тяжёлого вооружения»: в ЛНР и ДНР заявили об обстреле населённых пунктов со стороны Украины
- РИА Новости
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20 февраля 2022
Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что разрывы снарядов на окраинах Донецка были слышны до 06:30 утра.
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В Россию уже прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса.
«Прозвучала информация, что более 40 тыс. лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — сказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
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В Ростовской области устанавливают мобильные банкоматы в пунктах временного размещения для выплат беженцам из ЛНР и ДНР.
Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит выплаты в пунктах временного размещения», — рассказал Чуприян журналистам.
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В ЛНР заявили о попытке украинских военных атаковать позиции Народной милиции ЛНР.
По информации ведомства, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около 05:00 начали атаку в районе села Пионерского, с форсированием реки Северский Донец.
В результате действий ВСУ уничтожены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, добавили в Народной милиции.
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Амурская область, Приморье, Еврейская автономная область и Алтайский край объявили о готовности принять у себя беженцев из Донбасса.
«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области», — написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram.
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МЧС России усилило группировку психологов для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Ростовской области.
«На данный момент к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов — Южного и Северо-Кавказского, а также из Главного управления МЧС России по Ростовской области», — говорится в сообщении.
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Подразделения украинских силовиков 49 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Уточняется, что под обстрел попали 27 населённых пунктов республики. ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, тяжёлую артиллерию, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты различных типов и стрелковое оружие.
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Луганский сотовый оператор предупредил о возможном отключении мобильной связи и интернета на всей территории ЛНР.
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Украинские силовики обстреляли несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой на родной республике, включая завод в Донецке.
Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что обстрелу подверглись населённые пункты Спартак, Докучаевск, Еленовка, Коммунаровка, а также Донецкий казённый завод химических изделий.