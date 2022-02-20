«С применением тяжёлого вооружения»: в ЛНР и ДНР заявили об обстреле населённых пунктов со стороны Украины

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Наталия Сергиевская
В ДНР заявили, что территория республики подверглась новым обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики, в частности, обстреляли населённые пункты Докучаевск, Спартак и Донецкий казённый завод химических изделий. При этом представители ЛНР в СЦКК отметили, что за прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны ВСУ было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, применялось тяжёлое вооружение. Ранее на фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.
«С применением тяжёлого вооружения»: в ЛНР и ДНР заявили об обстреле населённых пунктов со стороны Украины
  • РИА Новости

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  • 20 февраля 2022

    Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что разрывы снарядов на окраинах Донецка были слышны до 06:30 утра.

  • В Россию уже прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса.

    «Прозвучала информация, что более 40 тыс. лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — сказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

  • В Ростовской области устанавливают мобильные банкоматы в пунктах временного размещения для выплат беженцам из ЛНР и ДНР.

    Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

    «Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит выплаты в пунктах временного размещения», — рассказал Чуприян журналистам.

  • В ЛНР заявили о попытке украинских военных атаковать позиции Народной милиции ЛНР.

    По информации ведомства, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около 05:00 начали атаку в районе села Пионерского, с форсированием реки Северский Донец.

    В результате действий ВСУ уничтожены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, добавили в Народной милиции.

  • Амурская область, Приморье, Еврейская автономная область и Алтайский край объявили о готовности принять у себя беженцев из Донбасса.

    «Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области», — написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram.

  • МЧС России усилило группировку психологов для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР в Ростовской области.

    «На данный момент к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов — Южного и Северо-Кавказского, а также из Главного управления МЧС России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

  • Подразделения украинских силовиков 49 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

    Уточняется, что под обстрел попали 27 населённых пунктов республики. ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, тяжёлую артиллерию, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты различных типов и стрелковое оружие. 

  • Луганский сотовый оператор предупредил о возможном отключении мобильной связи и интернета на всей территории ЛНР.

  • Украинские силовики обстреляли несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой на родной республике, включая завод в Донецке.

    Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Уточняется, что обстрелу подверглись населённые пункты Спартак, Докучаевск, Еленовка, Коммунаровка, а также Донецкий казённый завод химических изделий.

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