«С применением тяжёлого вооружения»: в ЛНР и ДНР заявили об обстреле населённых пунктов со стороны Украины

В ДНР заявили, что территория республики подверглась новым обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики, в частности, обстреляли населённые пункты Докучаевск, Спартак и Донецкий казённый завод химических изделий. При этом представители ЛНР в СЦКК отметили, что за прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны ВСУ было зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, применялось тяжёлое вооружение. Ранее на фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.

РИА Новости