В МИД не нашли подтверждений заявления посольства США о «возможных терактах» в России
- Legion-Media
«Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, Санкт-Петербурге в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли», — приводит ТАСС его слова.
Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.
Позднее пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что дипмиссия опубликовала предупреждение о возможных «терактах» в крупных российских городах из соображений безопасности на фоне сообщений СМИ о волнах «минирования».