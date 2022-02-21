ФСБ заявила, что не получала от ФБР и ЦРУ данных о возможных терактах в России

Федеральная служба безопасности не получала от ФБР и ЦРУ данных о якобы возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнёрским каналам подобной информации не поступало», — приводит аявление ведомства РИА Новости.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой.