ФСБ заявила, что не получала от ФБР и ЦРУ данных о возможных терактах в России

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Федеральная служба безопасности не получала от ФБР и ЦРУ данных о якобы возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге.
ФСБ заявила, что не получала от ФБР и ЦРУ данных о возможных терактах в России
  • Legion-Media

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнёрским каналам подобной информации не поступало», — приводит аявление ведомства  РИА Новости.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с данной публикацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление американского посольства в Москве о якобы угрозах терактов в крупных российских городах является весьма необычной практикой.

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