Лавров обсудил с Бербок дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении RT DE

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок обсудил дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении RT DE.
Лавров обсудил с Бербок дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении RT DE
  • Legion-Media

«Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в т. ч. дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности «Петербургский диалог», чья деятельность блокируется германской стороной», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она заявила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

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