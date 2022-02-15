Путин заявил, что обсуждал с Шольцем работу DW в России и RT в Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждалась работа DW в России и RT в Германии.

«Здесь вот, по-моему, по поводу Deutsche Welle спрашивали нашего гостя, мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и работы RT в федеративной республике. Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос корреспондента RT.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

Министерство иностранных дел России сообщило, что решение немецкого регулятора по поводу RT DE лишает Москву иного выбора, кроме как приступить к принятию ответных мер в отношении немецких СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих платформ.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.