В Госдепе прокомментировали учения с военными США в Польше около украинской границы

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В Госдепартаменте США прокомментировали учения американских военнослужащих в Польше близ украинской границы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта», — говорится в сообщении.

Целью проведения данных учений названо предупреждение конфликта.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной.

До этого сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.

Он также сообщил, что войска США могут быть использованы для помощи в эвакуации американских граждан с Украины, но на украинскую территорию их отправлять не планируется.

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